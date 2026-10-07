Цирк на Фонтанке представил водное шоу «Остров»

В Большом Санкт-Петербургском государственном цирке на Фонтанке 3 октября прошла премьера «Острова» — спектакля с цирковыми номерами на воде, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Герои отправляются в кругосветное путешествие на лайнере, но шторм приводит их на первобытный остров. В шоу выступают акробаты, воздушные гимнасты и артисты, работающие в воде, а также шимпанзе, морские котики, попугаи, обезьяны и рептилии.

Режиссер Дарья Костюк рассказала, что каждый номер задуман как отдельная история со своими костюмами, музыкой, светом и спецэффектами. Декорации лайнера, фонтаны, экраны с морскими волнами и туман с морским ароматом создают атмосферу путешествия. Над постановкой работали около ста человек, не считая служб цирка.

В программу вошел номер воздушных гимнастов «Галлея», получивший Гран-при пятого Международного фестиваля циркового искусства «Без границ». Руководитель Ярославна Водяник сообщила, что пять девушек и мужчина выступают в новом образе. Дрессировщик Дмитрий Тимченко играет путешественника, а клоун и силовой гимнаст Сергей Соколов — боцмана.

Костюк оценивала постановку по реакции детей, в том числе собственных — 7 и 14 лет. Гендиректор «Росгосцирка» Сергей Беляков сообщил, что после Петербурга коллективы новых программ отправятся в другие города России, включая Владивосток и Сочи.

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