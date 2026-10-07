В библиотеке Подольска рассказали историю конфеты «Подольчанка»

Историю кондитерского производства на встрече начали с артели «Химпищепродукт», работавшей в деревне Ново-Сырово с 1929 года. В Великую Отечественную войну она стала заготовительным комбинатом: выпускала сахарин, декстрин, кисели и некоторые кондитерские изделия, заготавливала продукты для фронта, госпиталей и детских домов.

После реконструкции в 1963 году появилась Подольская фабрика кондитерских изделий, а в 1972 году — конфета «Подольчанка». Гостям рассказали о ее создании, связанном с «холодной помадой», и показали, как менялась обертка. В 1992 году фабрика получила имя сладкого бренда.

Затем участники перешли к традициям чаепития. В библиотеке работает чайная комната «Терем-Чай», многие экспонаты которой подарили читатели.

«Самыми яркими и долгосрочными традициями русского чаепития, которые дошли до нас, стали купеческие. В классической литературе купцы часто выступали в роли отрицательных героев. На самом деле это было не так. Именно купечество способствовало развитию и процветанию России», — рассказала Анастасия Голубева.

Купцы подолгу сидели за самоваром со сладостями, выпечкой и другими угощениями. Гостям рассказали, что Федор Достоевский, по воспоминаниям жены, мог выпивать до восьми самоваров чая в день. Самовары на одну чашку называли «эгоистами». О слабом чае говорили «Чай такой, что Москву видать», если сквозь него был виден рисунок или надпись на дне чашки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.