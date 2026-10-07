Бориса Гребенщикова* оштрафовали за интервью «Медузе»**

Певца Бориса Гребенщикова*, который уехал из РФ, суд признал виновным в административном правонарушении и оштрафовал, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Хорошевский районный суд в среду назначил Гребенщикову наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей по статье 20.33 КоАП РФ «Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной».

Из материалов, которые поступили ранее в суд, следует, что на интернет-ресурсе «Медуза — Live»** (канал Meduza** на YouTube) размещено видеоинтервью артиста.

Гребенщиков* уехал из страны в 2020 году. Музыкант живет в Лондоне, у него гражданство Великобритании.

* Признан иностранным агентом в России.

** Признана в РФ иностранным агентом и нежелательной организацией.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.