Максим Красноцветов проверил строительство канализации в Пушкино

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов 7 октября проверил строительство системы водоотведения для домов многодетных семей в микрорайоне Заветы Ильича. Завершить работы планируют к 1 мая 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Максим Красноцветов вместе с заместителем по вопросам капитального строительства и жилищных отношений Людмилой Конопатченковой осмотрел площадку в микрорайоне Заветы Ильича. Канализационные трубы прокладывают на улицах Соловьиной и Сиреневой для подключения домов многодетных семей.

Протяженность сети превысит 1 500 метров. Подрядчик установит 31 смотровой колодец для обеспечения бесперебойной работы и правильного уклона сети, а также построит канализационную насосную станцию. Она позволит отводить стоки в общую магистраль с учетом сложного рельефа.

Строители завершили подготовительный этап: выполнили разбивку осей будущей трассы и расчистили территорию от зеленых насаждений, мешавших прокладке траншей. Уже уложено 250 метров трубы.

«Централизованная канализация — это базовое условие для качественной жизни. Важно, чтобы подрядчик не только уложился в сроки, но и соблюдал технологию прокладки, особенно с учетом приближающегося зимнего сезона», — отметил Максим Красноцветов.

Завершение строительно-монтажных работ и комплексное благоустройство территории запланированы на 1 мая 2027 года. К этому сроку инфраструктуру должны полностью сдать в эксплуатацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.