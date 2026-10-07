Михаил Криворучко провел оперативное совещание в Павлово-Посадском округе

Основные темы определили по итогам совещания под руководством губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева: запуск тепла в многоквартирных домах и социальных объектах, подготовка служб к осенне-зимнему периоду.

Все 41 котельная работают. Аварийные бригады круглосуточно устраняют технические инциденты в штатном режиме. Мособлводоканал запустил отопление в 98% многоквартирных домов и продолжает удалять воздух из систем.

В Павловском Посаде УК «МБУ Благоустройство» проводит пусконаладку в 49 домах, в 475 домах тепло уже запущено. Остальные планируют подключить до 10 октября. В округе работают 23 бригады, 40 слесарей и восемь сварщиков.

В Электрогорске после технического инцидента на сетях ресурсоснабжающей организации проводят пусконаладку в шести домах. Без выходных, в усиленном режиме работают 16 сотрудников аварийных бригад и 35 сотрудников ЖКО. РСО «Электрогорск» поручили до 10 октября привести в нормативное состояние территорию после земляных работ на улице Святого Константина.

Мосавтодор заготовил 14 тонн пескосоляной смеси и переоборудует технику: к середине октября готовность должна достичь 50%. ДРСУ «Павловский Посад» приобрело реагент, соль и песок, готовность составляет 50%. К 10 октября поручено переоснастить 70% комбинированных дорожных машин.

За прошедшую неделю муниципальный центр управления регионом отработал все 480 обращений, преимущественно об уборке мусора во дворах и содержании дорог. За понедельник отработали 205 обращений по отоплению. Проблемы в Южном микрорайоне решены: котельная работает, систему заполняют. Криворучко поручил усилить информирование в домовых чатах и на подъездах.

Транспортный, земельный налоги, налог на имущество и НДФЛ с дивидендов и процентов по вкладам за 2025 год необходимо уплатить до 1 декабря 2026 года включительно. Со 2 декабря начнут начислять пени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил правительству региона во время совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов завершить в намеченные сроки все работы, связанные тепло- и водоснабжением жителей Подмосковья.

«Суть тепло- и водоснабжения — в тесном взаимодействии с муниципалитетами и территориями для того, чтобы все жизненно необходимые работы были завершены в срок», — заявил Воробьев.