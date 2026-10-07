Театр «Чеховская студия» представит «Собак Чехова» на фестивале в Липецке

Мелиховский театр «Чеховская студия» выступит со спектаклем «Собаки Чехова» на XLII Международном фестивале «Липецкие театральные встречи», который проходит с 5 по 15 октября, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль «Липецкие театральные встречи» проходит на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л. Н. Толстого. Это один из старейших театральных форумов России.

Подмосковье представит Мелиховский театр «Чеховская студия». Спектакль «Собаки Чехова» рассказывает о писателе глазами его такс Хины и Брома. В основе постановки — пьеса Артема Казюхина, созданная в мелиховской лаборатории молодых драматургов «Чехов: Non fiction».

Режиссер спектакля — Никита Беляев, художник — Ольга Васильева. Роли исполняют заслуженная артистка РФ Наталья Беляева, Сергей Кирюшкин, Андрей Богданов, Евгений Пеккер, Вера Быкова, Иван Кожевников и другие.

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» и Липецкий театр связывают тесные дружеские отношения. Театр стоял у истоков Международного фестиваля «Мелиховская весна», который ежегодно проходит в музее-заповеднике. «Чеховская студия» участвует в фестивалях в Липецке, а липецкая труппа — в «Мелиховской весне». В этом году Липецкий театр представил в спецпрограмме «Чехов+» спектакль «Зойкина квартира» по пьесе Михаила Булгакова.

«Собак Чехова» также покажут в Мелихове 17 октября и 28 ноября. Билеты доступны на сайте музея-заповедника. Возрастное ограничение — 16+.

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