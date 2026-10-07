«Центр мемориальных услуг» запустил видеоконсультации в Подмосковье

Жители Московской области могут получить консультации по вопросам погребения и похоронного дела по видеосвязи через региональный портал госуслуг. Услуга «Центра мемориальных услуг» доступна в 10 округах, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» запустило дистанционные видеоконсультации по вопросам погребения и похоронного дела. Жители могут получить помощь специалистов, не выходя из дома, через региональный портал государственных и муниципальных услуг Московской области.

Видеоконсультации доступны в 10 округах региона. Записаться можно онлайн через региональный портал госуслуг или в пилотных многофункциональных центрах Московской области. Дистанционный формат позволяет сэкономить время и получить ответы на вопросы в комфортной обстановке.

Бесплатную консультацию по вопросам погребения и похоронного дела также можно получить по круглосуточной горячей линии центра: +7 (498) 568-99-99.

Еженедельные анонсы выездных консультаций публикуются на официальном сайте «Центра мемориальных услуг» и в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм» и «Макс».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.