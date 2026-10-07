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Подростки устроили сходку мини-сталкеров на заброшках в Сургуте

Общество

Фото - © Telegram-канал Mash

В Сургуте (ХМАО) сотню подростков-руферов в противогазах задержали и доставили в отдел полиции за шумную сходку на заброшенных зданиях, сообщает Mash.

Половина школьников была в экипировке, а также часть видеомейкеров и носители флага. Местные жители услышали громкую сходку и сообщили о происходящем полиции. В итоге подростков-руферов задержали.

Сургутские экстремалы не первый месяц в новостях. Они забирались на телевышки, проникали на заброшенную станцию юннатов и устраивали вечеринки в пустующих зданиях. Все это ради создания контента для соцсетей.

Правоохранительные органы проводят проверку. Родителям руферов грозит привлечение к административной ответственности за ненадлежащее воспитание.

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