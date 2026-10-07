Подольский роддом собрал 350 будущих мам на День беременных

Подольский родильный дом совместно с ДК «Октябрь» в третий раз провел праздник к Всероссийскому Дню беременных. Он объединил 350 будущих мам, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Гости праздника учились пеленать младенцев, слушали народные колыбельные и задавали вопросы акушерам, неонатологам и анестезиологам. Для старших детей организовали зону с аквагримом, игрушками и сладкой ватой.

Участниц поздравили депутат Московской областной думы по одномандатному округу Подольск Виктор Щукин, первый заместитель председателя совета депутатов городского округа Подольск Евгений Патрушев и директор ДК «Октябрь», депутат местного совета Татьяна Ропот. Патрушев вручил благодарственные письма многодетным мамам. На празднике поблагодарили Людмилу Королькову, Екатерину Курбатову и Аню Коробову, которые родили всех своих детей в Подольском роддоме.

Детский нейропсихолог Марина Львова выступила на тему «Что и как формирует речь малыша с самого рождения». Специальным гостем стал Андрей Продеус — детский врач, доктор медицинских наук, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области и соведущий программы «Жить здорово!».

Коренная подольчанка Анна Пургина посетила праздник во второй раз. Впервые она пришла беременной, а теперь — с семимесячной дочерью Верой.

«Я сама здесь родилась, сюда привела дочь. Подольский родильный дом — это место про любовь и профессионализм. Всем рекомендую!» — рассказала Анна Пургина.

Организаторы разыграли косметику для новорожденных, подгузники, книги Андрея Продеуса, сертификаты на палаты повышенной комфортности, билеты на концерты и сладкие десерты. Главным призом стала коляска. Каждая будущая мама получила подарок.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.