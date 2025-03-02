Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинский президент Владимир Зеленский после прихода к власти превратился в «чистого нациста» и предателя еврейского народа, сообщает URA.ru .

«За полгода (Зеленский-ред.) превратился в чистого нациста и, как правильно говорил президент России Владимир Владимирович Путин, в предателя еврейского народа», — сказал глава российской дипломатии.

Глава МИД РФ добавил, что с момента прихода к власти украинский лидер кардинально изменил свою позицию. Изначально Зеленский высказывался в пользу мира и культурного единения, утверждая, что русский язык является «нашим общим языком, нашей общей культурой». Однако теперь его позиция изменилась на прямо противоположную.

Ранее агентство Bloomberg писало президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с Лавровым и Зеленским отправку турецких военнослужащих на Украину. Анкара согласна отправить миротворцев в республику.