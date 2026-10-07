В Коломне открыли выставки к 100-летию Народного театра

Коломенский Народный театр отметил 100-летие двумя выставками, которые открылись в минувшие выходные в галерее «Дом Озерова» и библиотеке имени И. И. Лажечникова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» открылась фотовыставка к 100-летию Народного театра. В библиотеке имени И. И. Лажечникова представили экспозицию о его театральной студии.

Сценические традиции города начали формироваться во второй половине XIX века. Историю коллектива отсчитывают с 1926 года, когда рабочие Коломенского завода основали «Театр союза металлистов». В 1961 году любительской труппе присвоили почетное звание «Народный театр» за высокий уровень постановок.

В первый день работы фотовыставки писатель и краевед Валерий Альбертович Ярхо прочитал лекцию об истории одного из старейших творческих коллективов города. Гости проследили его путь от любительских постановок до профессионального признания и вспомнили выдающихся деятелей сцены.

Сегодня репертуар театра объединяет классические драматические произведения и современные пьесы. В студии все желающие могут обучиться актерскому мастерству, сценической речи и пластике. Коллектив регулярно выпускает премьеры, участвует в театральных фестивалях и сохраняет вековые сценические традиции.

Фотовыставка включает редкие архивные фотографии, исторические театральные афиши и печатные материалы разных лет. Она работает во втором корпусе галереи «Дом Озерова» до 1 ноября 2026 года. Возрастная маркировка — 6+.

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«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.