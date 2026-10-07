В Химках подали тепло в учреждения культуры

Учреждения культуры Химок подключили к отоплению в ходе поэтапного запуска отопительного сезона. По данным на 6 октября, тепло также поступает в жилые дома, школы, больницы и детские сады, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отопление включили в доме культуры «Контакт» на улице Молодежной, 20, театре «Наш дом» на улице Калинина, 2, «Умной библиотеке» на улице Калинина, 13, и на других объектах культуры Химок.

Отопительный сезон стартовал 1 октября — раньше нормативного срока, который зависит от среднесуточной температуры. В первую очередь тепло подали в социально значимые объекты: детские сады, школы и больницы. Параллельно началось подключение жилого фонда: в ряде домов радиаторы уже греют.

Поэтапный запуск позволяет постепенно подключить все категории объектов и обеспечить стабильную подачу тепла. Далее отопление включат на промышленных предприятиях. Пусконаладочные работы должны завершить до 10 октября.

Специалисты продолжают отслеживать параметры и оперативно корректировать работу сетей. По вопросам отопительного сезона можно обращаться в управляющую компанию многоквартирного дома или в ТСК «Мосэнерго» по телефону +7 (495) 225-14-33, доб. 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что, согласно дорожной карте, все планируемые работы по теплоснабжению должны быть закончены до 1 сентября.

«До 15 сентября все системы должны быть заполнены. Напоминаю, конец сентября — начало октября достаточно холодные, и систему нужно иметь в полной боевой готовности и не допустить каких-либо сбоев», — отметил губернатор.