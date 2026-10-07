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Андрей Иванов проверил готовность дома на Университетской в Заречье к зиме

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 6 октября проверил подготовку дома №2 на Университетской улице в поселке Заречье к отопительному сезону. Дом полностью готов к зиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов во вторник, 6 октября, проверил готовность многоквартирного дома №2 на Университетской улице в поселке Заречье к отопительному периоду.

Управляющая компания «РЭП Заречье» выполнила локальный ремонт кровли и фасада, заменила 30 метров труб на цокольном этаже, восстановила гидроизоляцию и обновила подъезд №2.

«В здании есть своя бойлерная, которая обеспечивает жильцов горячей водой во время сезонных отключений. При подготовке к осенне-зимнему периоду управляющая компания промыла и опрессовала систему отопления, отремонтировала манометры и выполнила поверку приборов учета. К отопительному сезону объект полностью готов», — сообщил Андрей Иванов.

Восьмиэтажный дом построили в 2007 году. В трех подъездах расположены 77 квартир.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.