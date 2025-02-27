Bloomberg: Эрдоган обсудил с Лавровым и Зеленским отправку ВС Турции на Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна «открыта» для предоставления военных в миротворческую миссию на Украину. Турецкий лидер якобы уже обсудил этот вопрос с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

В статье говорится, что Эрдоган поднимал тему турецких военных на Украине во время отдельных встреч в Анкаре с Лавровым и Зеленским. Эти переговоры прошли в начале февраля, заявили информаторы.

Источники также утверждают, что Турция согласна отправить миротворцев на Украину, но только при условии, что Анкара примет полноценное участие «во всех консультациях и приготовлениях» к формированию миротворческой миссии.

Российские власти пока не комментировали эти сведения.

Ранее в Кремле ответили на идею привлечь китайских миротворцев на Украину.