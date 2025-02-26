Кремль ответил на идею привлечь китайских миротворцев на Украину
Фото - © РИА Новости
Россия не обсуждала возможность привлечения миротворческих войск Китая в вопросе решения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее западные страны объявляли, что готовы отправить своих миротворцев на Украину, сообщает РИА Новости.
Пескову задали вопрос, не обсуждала ли российская сторона привлечение миротворцев из КНР на своей стороне конфликта. Представитель Кремля ответил отрицательно.
«Нет», — сказал Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости разместить на Украине миротворцев, но сделать это «в форме, которая приемлема для каждого».
Между тем глава Минфина Франции Эрик Ломбар заявил, что Париж, Берлин, Лондон и другие члены Евросоюза согласились отправить своих миротворцев на Украину для обеспечения режима прекращения огня. По его словам, «солдаты приедут после установления режима прекращения огня, чтобы его обеспечить».