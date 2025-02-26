Кремль ответил на идею привлечь китайских миротворцев на Украину

Россия не обсуждала возможность привлечения миротворческих войск Китая в вопросе решения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее западные страны объявляли, что готовы отправить своих миротворцев на Украину, сообщает РИА Новости .

Пескову задали вопрос, не обсуждала ли российская сторона привлечение миротворцев из КНР на своей стороне конфликта. Представитель Кремля ответил отрицательно.

«Нет», — сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости разместить на Украине миротворцев, но сделать это «в форме, которая приемлема для каждого».

Между тем глава Минфина Франции Эрик Ломбар заявил, что Париж, Берлин, Лондон и другие члены Евросоюза согласились отправить своих миротворцев на Украину для обеспечения режима прекращения огня. По его словам, «солдаты приедут после установления режима прекращения огня, чтобы его обеспечить».