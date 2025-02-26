Германия, Франция и Британия согласились отправить войска на Украину

Несколько европейских стран, в том числе Франция, Великобритания и Германия готовы отправить своих военнослужащих на Украину для обеспечения режима прекращения огня, заявил глава французского Минфина Эрик Ломбар. Он добавил, что для обеспечения этого режима также потребуется помощь США, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg TV.

По словам Ломбара, в Евросоюзе начали вести «технические дискуссии» по этому вопросу. Страны пришли к выводу, что гарантом обеспечения режима прекращения огня на Украине станет наличие европейских военных в этой стране.

«Великобритания, Германия и Франция готовы к этому, другие страны ЕС также внесут свой вклад. Солдаты приедут после установления режима прекращения огня, чтобы его обеспечить», — сказал французский министр.

Эрик Ломбар добавил, что президент США Дональд Трамп согласился поддержать режим прекращения огня на Украине, но не уточнил, какую именно помощь может оказать Белый дом.