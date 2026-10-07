сегодня в 15:38

В Богородском округе обсудили экологичные технологии и поддержку бизнеса

Директор союза «Ногинская торгово-промышленная палата» Магомет Сакалов встретился с местными предпринимателями в Богородском округе. Участники рассмотрели способы повышения эффективности производств и экологические решения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча Магомета Сакалова с представителями местного бизнеса стала частью работы по вовлечению предпринимателей в экологическую повестку. Такая работа несколько лет ведется в разных муниципалитетах Подмосковья.

Участники обсудили рациональное использование ресурсов, сокращение отходов, внедрение экологичных технологий и повышение эффективности производств. Особое внимание уделили переработке и повторному использованию материалов, практическим трудностям предпринимателей и возможностям дополнительной поддержки.

«Важно слышать мнение самих предпринимателей — с какими трудностями они сталкиваются, какие решения уже применяют на своих предприятиях и где необходима дополнительная поддержка», — подчеркнул Магомет Алиханович Сакалов.

Он добавил, что такие встречи помогают напрямую обсуждать реальные вопросы бизнеса и определять направления совместной работы.

В Подмосковье проект «Зеленая экономика» привлекает все больше представителей бизнес-сообщества. Встреча в Богородском округе продолжила региональную работу по развитию прямого диалога власти и предпринимателей об экологических практиках и системных мерах поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье запускают новый сервис для бизнесменов по установке пунктов приема вторичных ресурсов.

«Мы решили, что тему нужно развивать, поэтому запускаем новую услугу для предпринимателей. На нашем геопортале заработает интерактивная карта, где будет нанесено порядка 3 тыс. локаций под пункты приема вторичных ресурсов», — сказал Воробьев.