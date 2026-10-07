В Сергиевом Посаде присвоили звания почетных граждан Гирлиной и Кашину

Лидия Васильевна Гирлина — краевед и популяризатор истории округа. За годы исследований она собрала и систематизировала обширные сведения о Радонежской земле. Благодаря ее настойчивости в Сергиевом Посаде появились краеведческий музей, дом-музей поэта В. Ф. Бокова и музей истории Загорского оптико-механического завода.

Более 30 лет при ее участии выходит приложение «Краеведческий вестник» к газете «Вперед». Гирлина также была соавтором телепрограммы «Колодец истории» на ТВР24. Она возглавляет краеведческий клуб «Хронос» при библиотеке имени А. С. Горловского. Коллектив библиотеки выдвинул ее на присвоение звания.

Владислав Константинович Кашин — ветеран труда, награжденный орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», четырьмя правительственными медалями, отраслевыми знаками отличия и наградами лауреата ВДНХ СССР. Почти всю трудовую жизнь он посвятил Загорскому лакокрасочному заводу, где прошел путь от мастера до директора.

Позднее Кашин работал заместителем председателя Загорского горисполкома и внес значительный вклад в развитие городской инфраструктуры. В этот период по его инициативе построили смотровую площадку на Блинной горе. Он продолжает общественную деятельность и пишет книгу о ветеранах труда округа.

После принятия решения новых почетных граждан поздравили временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Лужецкий и председатель совета депутатов, секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия» Рита Тихомирова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.