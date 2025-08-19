Лавров: Москва не отказывается ни от каких форматов работы по Украине

Россия готова участвовать во всех форматах работы по Украине, в том числе в двусторонних и трехсторонних. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает газета «Известия» .

По его словам, использование любых форматов работы, начиная с экспертного уровня и далее, должно привести к проведению саммитов, а не к тому, что «кто-то написал в газетах, или вечером показал по телевизору, или потом судачил в соцсетях, пытаясь снять пропагандистскую пенку».

Глава МИД РФ отметил, что Россия поддерживает двусторонние и трехсторонние форматы работы по Украине. Однако все контакты с участием первых лиц должны быть тщательно подготовлены.

Также Лавров считает, что другие стороны конфликта должны уважительно относиться к интересам безопасности России, без этого «о договоренностях речи идти не может». Это касается и прав русских и русскоязычных граждан на Украине.

Лавров также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин не раз заявлял о готовности участвовать в переговорах по Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что договорился о встрече Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. Она может состояться до конца августа.