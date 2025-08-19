Трамп договорился о подготовке встречи Путина и Зеленского

Трамп заявил, что начал подготовку встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил в Truth Social о продуктивных переговорах в Белом доме с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, включая Эммануэля Макрона (Франция), Александра Стабба (Финляндия), Джорджу Мелони (Италия), Кира Стармера (Великобритания), Фридриха Мерца (Германия), Урсулу фон дер Ляйен (Еврокомиссия) и Марка Рютте (НАТО).

Основной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставлены европейскими странами при координации с США.

По словам Трампа, все участники переговоров выразили удовлетворение перспективами достижения мира между Россией и Украиной. После завершения встречи американский президент связался с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы договориться о подготовке двусторонней встречи с Зеленским.

В дальнейшем планируется трехсторонний саммит с участием Трампа.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф займутся координацией переговорного процесса между Москвой и Киевом.

Трамп подчеркнул, что эти переговоры стали важным первым шагом к прекращению почти четырехлетнего конфликта.