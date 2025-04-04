«Ъ»: Куйвашев проходит по коррупционному делу

В отношении бывшего чиновника уже несколько дней проводятся активные процессуальные действия — сначала в Екатеринбурге, а теперь и в Москве, утверждается в публикации. При этом статус в деле не указан.

Как сообщают осведомлённые собеседники издания, по итогам проверки может быть принято решение о мере пресечения. Сам экс-чиновник от комментариев воздерживается.

Куйвашев покинул пост главы Свердловской области, которую занимал с 2012 года, 26 марта, врио губернатора стал бывший глава Оренбургской области Денис Паслер.