Паслер и Солнцев получили новые должности

Паслер и Солнцев временно возглавили Свердловскую и Оренбургскую области

Президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру и Евгению Солнцеву стать временно исполняющими обязанности губернаторов Свердловской и Оренбургской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Кремль опубликовал видео встреч главы государства с Паслером и Солнцевым.

Паслер ранее возглавлял Оренбургскую область, с 2012 по 2016 год работал председателем правительства Свердловской области.

Евгений Солнцев - выходец из Воронежа, работал в системе железнодорожного строительства. С 2023 года возглавлял правительство ДНР.