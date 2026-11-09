Более 16 млн деревьев: посадки леса стали семейной традицией Подмосковья

За долгие годы проведения акций по посадке деревьев они стала частью традиций Подмосковья, на них жители приходят с детьми, сообщил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

«Самое главное, что за эти годы акция стала по настоящему семейной. Все чаще родители приходят на акции вместе с детьми. Результат этой многолетней работы — было организовано почти 1400 площадок, приняло участие 465 тыс. человек и высадили более 16 млн деревьев», — сказал Алексей Ларькин в ходе оперативного совещания губернатора Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами округов.

Он подчеркнул, что массовые акции по посадке леса стали доброй традицией региона, которая объединяет поколения, причем она уже вышла за пределы лесных площадок.

Ранее Воробьев напомнил о важности лесовосстановительных работ для региона. Он призвал уделить больше внимания участкам у населенных пунктов.

«„Здоровый лес Подмосковья“ — важно понимать, где мы находимся по показателю лесовосстановления за весь период. Обратить внимание на актуальность санитарно-оздоровительных мероприятий, таких как чистка в лесах, особенно в прилегающих к паркам, городам, крупным населенным пунктам и магистралям», — сказал Воробьев.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма — очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

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