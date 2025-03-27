Развернулась интрига: эксперты предположили, куда ушел Куйвашев со своего поста

Эксперты и коллеги высказывают предположения о дальнейшей карьере экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева: накануне он без дополнительных объяснений заявил о своей отставке, сообщает «ФедералПресс» .

«Только исключительно в федеральное правительство», — заявил политолог Александр Безделов.

По его словам, политик такого уровня не мог занять должность ниже. Либо он стал губернатором другого региона, как Денис Паслер, либо пошел по карьере выше.

Кроме того, Безделов предположил, что Куйвашев мог уйти работать в госкорпорацию.

Другой политолог Дмитрий Орлов обратил внимание, что экс-губернатор ушел по собственному желанию и не назвал новое место работы. Он полагает, что новая работа Куйвашева может быть не слишком значимой.

Евгений Куйвашев занимал пост губернатора Свердловской области 12 лет. Его преемником стал Денис Паслер.