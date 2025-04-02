Кремль ответил на возможный визит Кирилла Дмитриева в Вашингтон

сегодня в 13:06

Песков подтвердил возможный визит Дмитриева на переговоры в Вашингтон

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ближайшее время может посетить Вашингтон, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее CNN утверждал, что Дмитриев отправится в США для переговоров со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, сообщает ТАСС .

На этот счет Песков отметил, что Москва и Киев продолжают контактировать «по разным каналам».

«Да, я подтверждаю, такой визит возможен», — сказал представитель Кремля.

Телеканал CNN передавал, что США также якобы временно сняли санкции с Дмитриева, чтобы он мог встретиться с Уиткоффом. Ожидалось, что переговоры двух президентских спецпредставителей могут пройти уже на этой неделе.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев участвовал в российско-американских переговорах в Эр-Рияде и является спецпредставителем президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.