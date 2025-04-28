Кремль не исключил военную помощь для КНДР, помогавшей в Курской области

сегодня в 10:46

Песков: Россия тоже может оказать КНДР военную помощь

Россия тоже может оказать военную помощь для Северной Кореи, которая помогла освобождать Курскую область от ВСУ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что Москва и Пхеньян оказывают друг другу взаимное военное содействие в рамках Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает РИА Новости .

Песков также обратил внимание, что участие северокорейских армейцев в освобождении Курской области показало эффективность договора о военном сотрудничестве между двумя странами.

Тем временем президент России Владимир Путин поблагодарил солдат КНДР за помощь в деоккупации Курской области. По словам верховного главнокомандующего, северокорейские бойцы воевали самоотверженно и профессионально.

Ранее северокорейские власти также подтвердили, что в освобождении Курской области участвовали в том числе их военные. Это была важная миссия, заявлял высший руководитель КНДР Ким Чен Ын.