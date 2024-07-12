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Песков не думает, что оговорка Байдена о Путине была пророческой

В Кремле отреагировали на оговорку президента США Джо Байдена, который назвал российского лидера Владимира Путина главой Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, он не считает, что такая оговорка носила пророческий характер, сообщает Life.ru .

«Не думаю», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее Джозеф Байден на вашингтонском саммите НАТО представлял президента Украины Владимира Зеленского, однако оговорился и заявил, что Украиной руководит Владимир Путин. Поняв это, американский президент сказал, что «намерен победить президента Путина».

После такой оговорки в МИД России назвали Байдена «пророссийским кандидатом».