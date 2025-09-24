Крайней будет Европа? Почему Трамп дистанцируется от конфликта на Украине

Как отметил Сипров, в обращении к европейцам Трамп практически заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский его абсолютно не интересует. Президент США прекрасно понимает, что это за человек, насколько он не самостоятелен как национальный лидер.

«То есть это послание не к Украине, а к европейцам. И проинтерпретировать его, опять же в контексте всей той политики, которую проводит Дональд Трамп, можно вполне однозначно: „Это ваш проект. Если у вас есть ресурсы, если у вас есть боевой запал, если у вас есть деньги на войну — воюйте, валяйте, ребята, колотитесь лбом в стенку, пока вы себе этот лоб не разобьете. Если вам нужно будет оружие — я вам его продам, но деньги вперед“», — сказал политолог.

Эксперт отметил, что у Америки с Россией неразрешимых противоречий нет. Трамп не может сказать об этом открыто, потому что он живет и трудится в среде, которая смотрит на мир во многом через призму русофобии и через штампы времен холодной войны — это касается его окружения.

«Тем не менее вся логика его высказываний и, в первую очередь, реальных телодвижений свидетельствует о том, что Трамп не видит неразрешимых противоречий между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Чем больше ресурсов потратит на эту войну Европа, тем в большую кабальную зависимость от Америки Европа угодит. Трампу это, естественно, выгодно», — резюмировал Сипров.

