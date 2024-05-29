Координатор ООН назвал условие для решения палестино-израильского конфликта

Веннесланд: решить конфликт Палестины и Израиля может принцип двух государств

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд рассказал, что нужно сделать, чтобы состоялось долгосрочное урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем, сообщает ТАСС .

По словам координатора ООН, решить данный вопрос можно только на основе принципа двух государств. Данная формула предполагает создание независимой Палестины в границах, которые были в 1967 году со столицей в Восточном Иерусалиме. При этом с Израилем должен соблюдаться мир.

Ранее президент США Джо Байден выступил против одностороннего признания Палестины отдельным государством. Он выступает за прямые переговоры между странами, которые могут привести к желаемому результату.

Испания, в отличие от США, придерживается совсем другого мнения. Правительство этой страны официально признало Палестину отдельным государством в одностороннем порядке.