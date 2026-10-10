В России запустили федеральную акцию #ПирогНаЧетвертое к 4 ноября

Ко Дню народного единства в России стартует ежегодная федеральная акция #ПирогНаЧетвертое, а также начал работу ее официальный сайт — https://пирогначетвертое.рф . Жителей страны 4 ноября приглашают объединиться за общим столом или занятием: испечь либо приобрести пирог, угостить родных и близких, отправить пироги на фронт или в подшефные организации, сообщила пресс-служба «Мастерской новых медиа».

Регионам и различным организациям предлагается проводить мероприятия, где пирог выступит одним из главных символов. Контент, связанный с акцией, публикуется с хештегом #ПирогНаЧетвертое.

Пирог в данном случае — это метафора России: многослойной, с разнообразными вкусами, но при этом цельной и единой. Главная идея акции сформулирована так: «Пироги разные, страна одна».

К участию могут присоединиться семьи, школы, коллективы, медиа, кафе и пекарни, общественные организации и регионы — через фестивали, конкурсы, мастер-классы и командные чаепития.

В рамках акции нужно испечь или купить пирог, собраться за столом либо отвезти угощение тем, кому помогают, снять фото или видео и опубликовать их с хештегом #ПирогНаЧетвертое.

Акцию #ПирогНаЧетвертое придумали в 2025 году выпускники «Мастерской новых медиа» из разных регионов. За несколько дней к ней присоединилась вся страна.

По данным организаторов, публикации собрали более 10 млн просмотров. Московские повара испекли 240 пирогов с капустой и картошкой, доставили их и накормили бойцов СВО в курском приграничье.

В зоне спецоперации к акции присоединились военные повара, ее поддержали крупнейшие сети пироговых, блогеры и медиа. Но самое главное — удалось создать атмосферу уважения к культуре друг друга, разделить радость совместного праздника и чувство общего дома.

В 2026 году акция #ПирогНаЧетвертое стала победителем V Национальной премии интернет-контента Института развития интернета в номинации «Социальная интернет-акция». Второй сезон акции проходит в Год единства народов России.