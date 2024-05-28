Испания официально признала Палестину государством

сегодня в 14:56

Глава МИД королевства Испании сообщил, что правительство страны официально признало Палестину как государство, сообщает ТАСС .

По словам испанского правительства, такое решение поможет разрешить конфликт между Израилем и Палестиной.

Ранее Палестину суверенным государством признали также Ирландия и Норвегия.

В США Джо Байден выступил против признания Палестины другими странами в одностороннем порядке. Американский лидер хочет, чтобы палестинское государство было создано путем прямых переговоров между сторонами.