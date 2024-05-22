Байден выступил против одностороннего признания Палестины
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Официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома заявил, что американский президент Джо Байден выступает против признания Палестины другими странами в одностороннем порядке, сообщает ТАСС.
«Президент решительно поддерживает двухгосударственное решение, он делал это на протяжении своей карьеры», — приводит слова сотрудника Белого дома американский телеканал CNN.
При этом в Совете Нацбезопасности добавили, что Байден выступает за создание палестинского государства путем прямых переговоров между сторонами, а не путем одностороннего признания.
Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац решил отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций, так как страны признали Палестину суверенным государством. Дипломат подчеркнул, что аналогичные меры ждут Испанию, если Мадрид признает Палестину.