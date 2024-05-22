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Израиль отозвал послов из Норвегии и Ирландии из-за признания Палестины

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац принял решение отозвать послов из Ирландии и Норвегии для консультаций, так как страны признали Палестину суверенным государством, сообщает РБК .

«Я посылаю недвусмысленный сигнал Ирландии и Норвегии — Израиль не позволит этому пройти тихо», — заявил Кац в интервью изданию The Times of Israel.

Он подчеркнул, что аналогичные меры ждут Испанию, если Мадрид признает палестинское государство.

Дипломат назвал действия этих государств извращенным поступком, который оскорбляет жертв 7 октября прошлого года. Также по словам Каца, действия Ирландии и Норвегии «вручают награду» палестинскому движению ХАМАС и Ирану.

Глава МИД Израиля добавил, что признание Палестины суверенным государством снижает вероятность урегулирования конфликта и подрывает право Тель-Авива на самооборону. При этом Израиль продолжить добиваться своих целей.

Ранее агентство Politico сообщало, что 3 европейские страны, среди которых Ирландия и Испания, признают Палестину в качестве государства. Третьей страной может стать Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения. Затем Власти Норвегии приняли решение об официальном признании Палестинского государства, оно вступит в силу 28 мая.