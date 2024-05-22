Три европейские страны признают Палестину в качестве государства

В среду три европейские страны, среди которых Ирландия и Испания, признают Палестину в качестве государства, сообщает ТАСС .

Politico со ссылкой на источник пишет, что третьей страной может стать Бельгия, Мальта, Норвегия или Словения. До этого данные государства заявляли о подобном намерении.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что территорию сектора Газа в будущем могут возглавить местные альтернативные власти.

Также главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан хочет добиться ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Это решение уже осудили в США и других странах.