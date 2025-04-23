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Признание странами Запада российского статуса Крыма было бы закономерным и здравомыслящим решением, заявил глава парламента полуострова Владимир Константинов, сообщает РИА Новости .

По его словам, это вполне возможно.

«Это положит начало большому процессу признания всех новых регионов. Когда и как — другой вопрос», — отметил он.

21 апреля российский лидер Владимир Путин говорил, что нужно разобраться с инициативой Украины прекратить атаковать гражданские объекты. Россия собирается проанализировать предложения соседней страны, после чего дать ответ.

Ранее сообщалось от Украины потребовали признать Крым частью России и отказаться от попыток, а также самой идеи вступить в НАТО. По мнению Белого дома, это поможет максимально быстро завершить затянувшийся конфликт.