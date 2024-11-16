Государственность Украины смогут сберечь только референдум и внесение корректировок в конституцию. Об этом ТАСС рассказал глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

По его словам, во время референдума нужно дать возможность украинцам поменять правительство страны. Также им нужно определиться с новой формой государственного правления, решить, на каких принципах будет основываться госустройство. На референдум нужно вынести и вопросы защиты русского языка.

Также немаловажно определить свободу языков, вероисповедания. Это должно лечь в новую конституцию государства, добавил политик.

По мнению Константинова, в новом документе должны быть прописаны и новые границы страны. В них не должно быть Крыма, Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что несвоевременная передача вооружений Соединенными Штатами дала РФ возможности продвинуться в Донбассе. Для ВСУ ситуация складывается не лучшим образом.