В Москве прошло вручение премии «Медиа-Менеджер России»

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В Москве 4 июля прошла XXV церемония национальной премии «Медиа-Менеджер России», на которой наградили лучших представителей медиабизнеса, сообщает «Вечерняя Москва».

Церемония вручения национальной премии «Медиа-Менеджер России» состоялась 4 июля в ресторане «Белладжио» в Москве. В 2025 году определили победителей в 19 основных номинациях и вручили гран-при. Ведущими вечера выступили «Мурзилки» с Авторадио в сопровождении квартета Румянцева.

Статуэтку «За вклад в развитие отрасли» получили председатель союза журналистов России Владимир Соловьев и главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов.

Александр Куприянов отметил, что премия за 25 лет стала престижной в медиасообществе и подчеркнул важность признания заслуг газетной и журнальной индустрии.

Владимир Соловьев также высоко оценил организацию церемонии и отметил, что рад получить награду в кругу коллег.

Среди лауреатов оказались генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и главный редактор газеты «Московский комсомолец», председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев.

В номинации «Региональные медиа» награды получили шеф-редактор «Вечерней Москвы» Анна Балюк и главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов. В номинации «Коммуникации» отметили советника заместителя мэра Москвы Юлию Темникову.

Организаторы поздравили редакцию «Комсомольской правды» со 100-летием, «Российскую газету» с 35-летием и другие СМИ с юбилеями. Премия «Медиа-Менеджер России» учреждена в 2000 году и ежегодно отмечает профессионализм топ-менеджеров медиа, рекламной и PR-индустрии.