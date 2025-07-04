Производительность КНС № 27 в Пушкино планируют довести до 200%

В середине июня на КНС-27 в Пушкино произошел очередной технологический сбой. Один за другим вышли из строя два новых насоса, № 1 и № 2, из-за поломки валов.

«Хочу напомнить, что для устранения аварийной ситуации Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области были собраны сводные бригады специалистов водоканалов Пушкино, Мытищ, Королева, а также привлечены аварийные бригады Мособлгаз и МосАВС. Благодарю за помощь!», — отметил глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Работа станции была восстановлена 17 июня. После передачи объекта из ведения Щелковского водоканала в муниципальную собственность за КНС отвечает МУП «ЖКХ Лесной».

«Предприятию досталось оборудование с высокой степенью износа, что подразумевается серьезные технологические риски. Оперативно было организовано взаимодействие с заводом-изготовителем с целью вызова специалистов для проведения осмотра насосных агрегатов, а также их оперативного ремонта на заводе. Дополнительно в срочном порядке был организован ремонт третьего насоса, что приведет к увеличению общей производительности станции до 10 500 куб. м в час. В настоящий момент введено новое штатное расписание, проводится дополнительный набор сотрудников на станцию, работа по проведению инструментального контроля оценки технического состояния железобетонных конструкций здания КНС. Важно подчеркнуть, что ситуация меняется в лучшую сторону, мы активно занимаемся ремонтом и заменой устаревшего основного и вспомогательного оборудования. В результате выполнения этих работ значительно повысится надежность и работоспособность станции», — рассказал директор МУП «ЖКХ Лесной» Вячеслав Эйхман.

Сейчас на КНС в работе два насоса, каждый из которых производительностью 2 700 куб. м в час, а также три насоса по 800 куб. м. в час.

КНС включена в программу развития инженерной инфраструктуры, что позволит обновить насосное оборудование, повысить надежность и ремонтопригодность объекта. Дополнительно приводят в порядок территорию вблизи станции. Уже собрано порядка 50 кубометров мусора.

«По поручению главы мы в июне месяце организовали два масштабных субботника, они были поделены на два этапа. Мы проводили работы на береговой линии, вблизи КНС № 27 — это очистка грунта, очистка береговой зоны, как от мусора так и от отложений в результате изливов со станции, уборка поросли, покос газона и завоз чистого грунта. Второй этап работ мы проводили уже на самой водной глади с привлечением специалистов на лодках, проводили работы в несколько дней: собирали мусор и отходы из воды и с поверхности водной глади. Сотрудниками городского хозяйства также был установлен сорбирующий материал, который минимизирует попадание вредных веществ далее по руслу реки», — сказал заместитель главы округа Пушкинский Максим Прибытков.

Объект на постоянном контроле, после завершения всех противоаварийных работ ожидается, что производительность объекта будет составлять 200%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.