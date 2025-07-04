Краеведческий поход пройдет 6 июля в деревне Дунино

В окрестностях деревни Дунино 6 июля в 11:00 пройдет краеведческий поход. Его маршрут проложен вдоль побережья Москвы-реки. Сотрудники МОРОО «Краеведческое общество» включили в него много разнообразных природных и исторических достопримечательностей, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

«Учебно-познавательный, научно-популярный эколого-краеведческий маршрут протяжённостью 6 километров пролегает по уникальным ландшафтам и объектам культурного наследия. Группа будет останавливаться на наиболее интересных экскурсионных точках для рассказа и показа. Продолжительность похода — около 3 часов. По возвращении с маршрута к точке начала экскурсии, если погода будет благоприятна, на берегу реки состоится чаепитие с настоящим русским самоваром», — отметили организаторы похода.

В число маршрутных достопримечательностей входят двухъярусный храм-памятник Михаила Архангела, площадка для исторических реконструкций Битвы за Москву с оборонительными сооружениями, речные террасы, водные источники, старинная крестьянская дорога, остатки земляных валов древнего городища и другие интересные памятники истории и культуры.

Размер группы ограничен. Регистрация участников по ссылке.

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