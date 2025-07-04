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Уголовное дело возбудили после нападения мужчины на ребенка в Подмосковье

Уголовное дело возбудили по факту нападения мужчины на 9-летнего мальчика в городском округе Сергиев Посад, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

В пятницу неизвестный с ножом напал на 9-летнего ребенка, когда тот находился во дворе. Мужчина нанес мальчику удар в шею. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

В настоящее время устанавливается личность нападавшего для его задержания. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

UPD: по данным МВД, по подозрению в покушении на убийство ребенка задержан местный житель 1990 года рождения.