Жителей Люберец приглашают отметить День рыбака 13 июля

В городском округе Люберцы 13 июля на Малаховском озере в рамках губернаторского проекта «Лето в Подмосковье» отметят День рыбака. Каждый участник сможет попробовать поймать «золотую рыбку» и побороться за ценные призы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

«Ждем всех желающих 13 июля на Малаховском озере (пляжная зона со стороны улицы Малаховская). Участники посоревнуются за главный приз — 100 тысяч рублей за поимку золотого карпа, а также за награды за самый большой улов (1 место — 20 тысяч рублей, 2 место — 10 тысяч рублей, 3 место — 5 тысяч рублей). Также предусмотрены кубки и грамоты в номинациях „Самый юный рыбак“ и „Самая большая рыба“, — отметил глава городского округа Люберцы Волков.

Рыбачить можно донной (фидерной) или поплавочной удочкой с одним крючком; на одного рыбака разрешается только одно удилище.

Регистрация участников — с 6:00 до 6:30, торжественное открытие — с 6:35 до 6:50, старт соревнований — с 7:00 до 10:00, взвешивание улова — с 10:10 до 10:30, награждение победителей — в 10:30. С 11:00 до 13:00 состоится розыгрыш суперприза — 100 тысяч рублей за «золотого карпа».

Для детей будет организован мастер-класс по рыбалке, а всех гостей угостят ароматной ухой. Каждому участнику, предъявившему пенсионную карту будет предоставлен персональный подарок.

Регистрация проходит на месте — просто приходите заранее. Не упустите шанс поучаствовать в соревнованиях, насладиться ухой и, возможно, унести с собой ценный приз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.