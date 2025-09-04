Конор Макгрегор планирует баллотироваться в президенты Ирландии

сегодня в 21:16

37-летний ирландский боец, звезда UFC Конор Макгрегор заявил о намерении стать президентом родной страны. Он хочет принять участие в выборах в октябре, сообщает SHOT .

Бывший чемпион смешанных единоборств опубликовал видеоролик в Instagram*. В кадре он заявил, что наступило «время для настоящих изменений».

Макгрегор отметил, что, будучи президентом, не подпишет ни одного законопроекта, пока его не одобрят жители. Спортсмен также раскритиковал действующий парламент и депутатов.

Он призвал всех, кто хочет проголосовать за него, связаться с местными депутатами и попросить их выдвинуть кандидатуру спортсмена.

Выборы в Ирландии состоятся 24 октября. Макгрегора в его стремлении стать президентом уже поддержал американский миллиардер Илон Маск.

Весной этого года Макгрегор в Белом доме резко раскритиковал правительство Ирландии. Боец заявил, что они «отвергли голоса ирландского народа».

* Деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская.