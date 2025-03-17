Конор Макгрегор в Белом доме резко раскритиковал правительство Ирландии

Боец смешанных единоборств и первый в истории UFC двойной чемпион Конор Макгрегор дал короткую пресс-конференцию в Белом доме США. Во время общения с прессой спортсмен раскритиковал власти родной Ирландии, заявив, что они «отвергли голоса ирландского народа», сообщают «Осторожно, новости» .

Сегодня Макгрегор встретится с президентом США Дональдом Трампом. Встреча призвана обсудить «проблемы, с которыми сталкивается народ Ирландии» и приурочена ко Дню Святого Патрика.

Во время общения с прессой в Белом доме звезда единоборств обвинил ирландское правительство в «кощунстве». Он также раскритиковал миграционную политику властей Ирландии.

«То, что происходит, — это кощунство. Наше правительство — это правительство нулевых действий и нулевой ответственности», — говорил Макгрегор.

Скандальный боец и ранее критиковал власти родной страны. В сентябре 2024 года Макгрегор также намекал, что момент поучаствовать в выборах президента Ирландии. Спортсмен называл себя «единственным логичным выбором» для своих соотечественников.