КНДР ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией
«Голос кореи»: КНДР ратифицировала Договор о партнерстве с Россией
КНДР ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио «Голос Кореи».
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
Соглашение сторон предусматривает оказание взаимной военной помощи, укрепление обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Ранее глава МИД Северной Кореи Цой Цон Хи заявила, что председатель государственных дел КНДР КНДР Ким Чен Ын с самого начала спецоперации на Украине приказал помогать России.