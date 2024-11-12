«Голос кореи»: КНДР ратифицировала Договор о партнерстве с Россией

КНДР ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио «Голос Кореи».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Соглашение сторон предусматривает оказание взаимной военной помощи, укрепление обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

Ранее глава МИД Северной Кореи Цой Цон Хи заявила, что председатель государственных дел КНДР КНДР Ким Чен Ын с самого начала спецоперации на Украине приказал помогать России.