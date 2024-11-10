Путин ратифицировал договор о всеобъемлющем партнерстве с Северной Кореей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Текст документа опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Соглашение предусматривает оказание взаимной военной помощи между российской и северокорейской сторонами, если на одну из стран нападет другое государство и она окажется в состоянии войны. Это регламентировано 51-й статье Устава ООН.

Документ был ратифицирован Госдумой 24 октября.

Соглашение предусматривает создание обеими сторонами механизмов по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны, а также обеспечения регионального и международного мира и безопасности.

Ранее глава МИД Северной Кореи Цой Цон Хи заявила, что председатель государственных дел КНДР КНДР Ким Чен Ын с самого начала спецоперации на Украине приказал помогать России. Северокорейксий лидер заявлял, что эту помощь нужно проводить, «ни на кого не оглядываясь».