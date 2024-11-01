«Ни на кого не оглядываясь»: в КНДР раскрыли указание Ким Чен Ына по СВО
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Глава МИД Северной Кореи Цой Цон Хи заявила, что председатель государственных дел КНДР КНДР Ким Чен Ын с самого начала спецоперации на Украине приказал помогать России. Северокорейксий лидер заявлял, что эту помощь нужно проводить, «ни на кого не оглядываясь», сообщает ТАСС.
Цой проводит переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве. В ходе встречи Лавров также заявил, что договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР должен сыграть стабилизирующую роль на Евразийском континенте.
Вместе с тем Лавров отметил, что двусторонние отношения между Москвой и Пхеньяном достигли «беспрецедентно высокого уровня». Такой показатель объясняется «особым вниманием» к контактам со стороны президента РФ Владимира Путина и председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, уверен глава дипломатии.
Руководитель МИД Северной Кореи также заявила, что КНДР уверена в победе российской армии.