Кнайсль заявила, что Трампу все равно на переживающую кризис Европу

Избранного президента США Дональда Трампа совершенно не волнует Европа, которая в настоящее время переживает кризис. Такое заявление сделала экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в интервью российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову, более известным как Вован и Лексус, пишет РЕН ТВ .

Кнайсль считает Трампа умным лидером, который после инаугурации в первую очередь начнет заниматься проблемами своей страны. По ее мнению, первое, что сделает американский лидер, — начнет стремиться к сокращению дефицита бюджета, посвятит много внимания технологическому первенству. Проблемы Европы на данный момент его не интересуют, считает экс-глава МИД Австрии.

«Европа переживает спад, она не настолько интересный партнер (для Трампа — ред.). И с точки зрения Вашингтона, Белого дома, насколько я понимаю, они не всегда говорили о Европе. Они говорили „европейцы“, потому что они всегда понимали, что Европы нет», — заявила Кнайсль.

Кнайсль считает, что в настоящее время Германия проживает глубокий социальный кризис, а Франция страдает от проблем с экономикой, но у Трампа другие задачи.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным после своей инаугурации, которая запланирована на 20 января 2025 года.