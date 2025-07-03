Ликсутов: два предприятия Москвы подтвердили статус промкомплекса

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова и Московский машиностроительный завод «Авангард» вновь подтвердили статус промышленного комплекса, что дает им право на налоговые преференции в соответствии с московским законодательством. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по инициативе градоначальника Сергея Собянина столица предоставляет комплекс мер поддержки для укрепления производственного потенциала.

«В числе наиболее востребованных — присвоение статуса промышленного комплекса, который позволяет предприятиям значительно снижать налоговую нагрузку и инвестировать высвободившиеся средства в собственное развитие. Так, сразу два производителя подтвердили право на владение спецстатусом, присвоенным им в 2017 году», — отметил Ликсутов.

Заммэра добавил, что в совокупности их ежегодная экономия составит до 211,7 млн рублей.

Благодаря этому статусу компании получают 50% скидку на налог на имущество, 20% снижение земельного налога и льготную арендную ставку в размере 0,3% от кадастровой стоимости участка. Эти меры позволяют направлять освободившиеся ресурсы на новые проекты, модернизацию производства и техническое обновление.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, предприятия обрабатывающей промышленности могут оформить спецстатус на 10 лет при условии ежегодного подтверждения соответствия экономическим критериям.

«В их числе объем выручки в расчете на работника, фонд оплаты труда, а также уровень средней заработной платы работников и другие параметры», — сказал Гарбузов.

ВНИИ автоматики им. Н. Л. Духова — ведущая научно-исследовательская организация госкорпорации «Росатом». Предприятие специализируется на производстве электрофизического оборудования, генерирующего высокое напряжение и сверхсильные импульсные токи, а также разрабатывает пневматические и гидравлические системы, устойчивые к механическим, тепловым и радиационным нагрузкам. Кроме того, институт создает программно-аппаратные комплексы для автоматизации технологических процессов, регистраторы быстропротекающих физических явлений и специализированное программное обеспечение.

АО «ММЗ „Авангард“ (в составе концерна ПВО „Алмаз-Антей“) — один из старейших мировых производителей зенитных ракетных систем и крупнейший в России завод, выпускающий управляемые ракеты для комплексов С-300 и С-400.

С 2023 года в индустриальном парке «Руднево» (ОЭЗ «Технополис Москва») работает филиал предприятия. Сегодня «Авангард» — это современное высокотехнологичное производство с мощной научно-технической базой и значительным интеллектуальным потенциалом.