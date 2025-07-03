В Подмосковье 44 населенных пункта удостоены звания воинской доблести
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подвел итоги весенней сессии регионального парламента и сообщил о новых законодательных инициативах, принятых за последние шесть месяцев. В частности, парламентарий рассказал о населенных пунктах региона, удостоенных звания воинской доблести.
«Этот год для нас особенный — мы с глубокой благодарностью вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, отмечая 80-летие Великой Победы. И сегодня, как никогда, важно не просто хранить память о Героях, но и делать все, чтобы их подвиг, мужество и труд были увековечены для будущих поколений», — сказал Игорь Брынцалов.
Девять населенных пунктов получили звание «Населенный пункт воинской доблести» — это знак уважения к местам, где каждый метр земли пропитан героизмом защитников Отечества.
«Но войну выигрывали не только на передовой — ее ковали в тылу, у станков, в цехах. Поэтому мы подготовили обращения к Президенту России о присвоении звания „Город трудовой доблести“ Орехово-Зуево и Люберцам. Эти города стали опорой фронта, работая сутками, без отдыха, под лозунгом „Все для Победы!“ — подчеркнул спикер Мособлдумы.
Теперь, согласно принятому закону, муниципалитеты смогут устанавливать собственные памятные даты, связанные с событиями, за которые их территории получили почетные звания. Это позволит проводить местные мероприятия, рассказывать молодёжи о подвигах земляков и воспитывать в подрастающем поколении гордость за свою малую родину.
Список населенных пунктов Московской области, носящих звание «Населенный пункт воинской доблести»:
- город Истра
- город Кашира
- город Солнечногорск
- город Верея
- поселок Дорохово
- город Клин
- село Молоди
- деревня Нефедьево
- город Серпухов
- город Звенигород
- поселок Колюбакино
- деревня Ленино
- деревня Леоново
- село Ярополец
- город Лобня
- деревня Степыгино
- село Осташево
- село Спасс
- село Каменское
- село Середа
- село Семеновское
- село Званово
- поселок Лотошино
- деревня Нелидово
- деревня Мокрое
- деревня Калицино
- город Яхрома
- город Ногинск
- поселок Зендиково
- город Кубинка
- город Подольск
- поселок Шаховская
- поселок Тучково
- город Руза
- деревня Таширово
- село Атепцево
- деревня Симбухово
- деревня Юшково
- деревня Смолино
- село Липицы
- город Протвино
- село Новопетровское
- деревня Папивино
- поселок Уваровка
Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.
«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.
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