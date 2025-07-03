В Подмосковье 44 населенных пункта удостоены звания воинской доблести

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подвел итоги весенней сессии регионального парламента и сообщил о новых законодательных инициативах, принятых за последние шесть месяцев. В частности, парламентарий рассказал о населенных пунктах региона, удостоенных звания воинской доблести.

«Этот год для нас особенный — мы с глубокой благодарностью вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, отмечая 80-летие Великой Победы. И сегодня, как никогда, важно не просто хранить память о Героях, но и делать все, чтобы их подвиг, мужество и труд были увековечены для будущих поколений», — сказал Игорь Брынцалов.

Девять населенных пунктов получили звание «Населенный пункт воинской доблести» — это знак уважения к местам, где каждый метр земли пропитан героизмом защитников Отечества.

«Но войну выигрывали не только на передовой — ее ковали в тылу, у станков, в цехах. Поэтому мы подготовили обращения к Президенту России о присвоении звания „Город трудовой доблести“ Орехово-Зуево и Люберцам. Эти города стали опорой фронта, работая сутками, без отдыха, под лозунгом „Все для Победы!“ — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Теперь, согласно принятому закону, муниципалитеты смогут устанавливать собственные памятные даты, связанные с событиями, за которые их территории получили почетные звания. Это позволит проводить местные мероприятия, рассказывать молодёжи о подвигах земляков и воспитывать в подрастающем поколении гордость за свою малую родину.

Список населенных пунктов Московской области, носящих звание «Населенный пункт воинской доблести»:

город Истра

город Кашира

город Солнечногорск

город Верея

поселок Дорохово

город Клин

село Молоди

деревня Нефедьево

город Серпухов

город Звенигород

поселок Колюбакино

деревня Ленино

деревня Леоново

село Ярополец

город Лобня

деревня Степыгино

село Осташево

село Спасс

село Каменское

село Середа

село Семеновское

село Званово

поселок Лотошино

деревня Нелидово

деревня Мокрое

деревня Калицино

город Яхрома

город Ногинск

поселок Зендиково

город Кубинка

город Подольск

поселок Шаховская

поселок Тучково

город Руза

деревня Таширово

село Атепцево

деревня Симбухово

деревня Юшково

деревня Смолино

село Липицы

город Протвино

село Новопетровское

деревня Папивино

поселок Уваровка

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.

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