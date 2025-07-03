В Подмосковье 44 населенных пункта удостоены звания воинской доблести

Общество

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подвел итоги весенней сессии регионального парламента и сообщил о новых законодательных инициативах, принятых за последние шесть месяцев. В частности, парламентарий рассказал о населенных пунктах региона, удостоенных звания воинской доблести.

«Этот год для нас особенный — мы с глубокой благодарностью вспоминаем подвиг наших отцов и дедов, отмечая 80-летие Великой Победы. И сегодня, как никогда, важно не просто хранить память о Героях, но и делать все, чтобы их подвиг, мужество и труд были увековечены для будущих поколений», — сказал Игорь Брынцалов.

Девять населенных пунктов получили звание «Населенный пункт воинской доблести» — это знак уважения к местам, где каждый метр земли пропитан героизмом защитников Отечества.

«Но войну выигрывали не только на передовой — ее ковали в тылу, у станков, в цехах. Поэтому мы подготовили обращения к Президенту России о присвоении звания „Город трудовой доблести“ Орехово-Зуево и Люберцам. Эти города стали опорой фронта, работая сутками, без отдыха, под лозунгом „Все для Победы!“ — подчеркнул спикер Мособлдумы.

Теперь, согласно принятому закону, муниципалитеты смогут устанавливать собственные памятные даты, связанные с событиями, за которые их территории получили почетные звания. Это позволит проводить местные мероприятия, рассказывать молодёжи о подвигах земляков и воспитывать в подрастающем поколении гордость за свою малую родину.

Список населенных пунктов Московской области, носящих звание «Населенный пункт воинской доблести»:

  • город Истра
  • город Кашира
  • город Солнечногорск
  • город Верея
  • поселок Дорохово
  • город Клин
  • село Молоди
  • деревня Нефедьево
  • город Серпухов
  • город Звенигород
  • поселок Колюбакино
  • деревня Ленино
  • деревня Леоново
  • село Ярополец
  • город Лобня
  • деревня Степыгино
  • село Осташево
  • село Спасс
  • село Каменское
  • село Середа
  • село Семеновское
  • село Званово
  • поселок Лотошино
  • деревня Нелидово
  • деревня Мокрое
  • деревня Калицино
  • город Яхрома
  • город Ногинск
  • поселок Зендиково
  • город Кубинка
  • город Подольск
  • поселок Шаховская
  • поселок Тучково
  • город Руза
  • деревня Таширово
  • село Атепцево
  • деревня Симбухово
  • деревня Юшково
  • деревня Смолино
  • село Липицы
  • город Протвино
  • село Новопетровское
  • деревня Папивино
  • поселок Уваровка

Ранее Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.

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