Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным, но после церемонии инаугурации

Будущий американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным, который также хочет встречи, однако это произойдет после вступления в должность, сообщает РИА Новости .

«Я бы хотел сделать это раньше. Но, честно говоря, знаете <…> нужно немного времени, чтобы попасть в офис», — сказал политик.

Церемония вступления республиканца Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов пройдет 20 января 2025 года в Вашингтоне. Она начнется в 12 часов по местному времени (20:00 по Москве). Официальная трансляция церемонии будет доступна на сайте Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к встрече с будущим Дональдом Трампом без каких-либо условий, однако для разговора необходимы обоюдное желание и политическая воля со стороны США.